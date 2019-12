METEO – L’INVERNO torna a fare la voce grossa, CROLLO TERMICO in arrivo in ITALIA, ecco quando

Di nuovo Anticiclone delle Azzorre in Italia

Questo finale di 2019 regala alla nostra Penisola un po’ di stabilità a causa di un nuovo vasto promontorio di origine azzorriana in estensione dalle omonime Isole e fin sul Mediterraneo centro-occidentale. In Italia in particolare il tempo si rivelerà pressoché asciutto ovunque per almeno i prossimi 3/4 giorni, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e temperature oltre le medie del periodo.

Nebbie in Val Padana?

Negli scorsi giorni aria più fredda aveva fatto ingresso nel nostro Paese apportando freddo e nevicate a quote di bassa collina sul sud Italia. Grazie dunque ad una massa di aria più mite che scorrerà su un suolo più freddo non è possibile escludere (anzi, appare piuttosto probabile) la formazione di qualche nebbia da avvezione sull’Italia soprattutto sulle aree esposte a tale fenomenologia, come la Val Padana.

Quando torna l’Inverno?

Siamo al primo giorno di ritrovata stabilità in Italia e la domanda che sicuramente in molti si staranno facendo in questo momento è quanto bisognerà aspettare per avere un nuovo calo delle temperature. A tale domanda cercheremo di rispondere all’interno di questo articolo e nel corso dei paragrafi successivi, in quanto novità sono in vista già a partire da questa settimana e precisamente, come vedremo, dall’Epifania.