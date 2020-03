METEO – L’INVERNO travolge la PRIMAVERA, arriva il FREDDO ARTICO e la NEVE a QUOTE MOLTO BASSE, i dettagli

Piogge in arrivo al nord e localmente sulle regioni centrali

Dopo una prima metà di giornata come quella odierna passata all’insegna della prevalente stabilità sulla nostra Penisola, la seconda parte della stessa porterà (come sta già facendo in verità) delle novità: grazie alla progressione di una perturbazione di origine artica verso il Mediterraneo, essa farà sentire i suoi primi effetti sulle regioni settentrionali, in particolare su Alpi e Prealpi con fenomeni deboli o moderati, a carattere nevoso a partire dai 1500/1800 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Piogge attese anche sulla Sardegna localmente intense e locali rovesci sono previsti anche nelle zone interne del Lazio.

Le regioni meridionali rimangono maggiormente a riparo dalle correnti settentrionali

Più riparate da tali correnti sono invece, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi, le regioni meridionali del Paese, dove l’azione di un flusso atlantico rimane comunque piuttosto evidente grazie alla persistenza di ammassi nuvolosi. Tuttavia, come già lasciato intendere, il tempo rimane mediamente asciutto su questi settori, in un contesto termico decisamente primaverile grazie a temperature che oscillano intorno alla media del periodo o lievemente oltre.

Nuovo maltempo di stampo invernale in arrivo in Italia

Le piogge odierne non sono nient’altro che il preludio dell’arrivo di una nuova ondata di maltempo, anche questa volta di stampo prettamente invernale. Si tratta in particolare di un’ondata di freddo di origine artico continentale, di una matrice d’aria cioè identica a quella che ha interessato l’Italia agli inizi di questa settimana e che ha portato in quell’occasione nuovamente la neve in pianura e sulle coste sul medio-basso versante adriatico dopo oltre un anno che non accadeva.