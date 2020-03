METEO – L’ITALIA piomberà nelle grinfie del GELO RUSSO, con NEVE fino in PIANURA, i dettagli

Seconda decade conclusa con prevalente stabilità

Con la giornata di ieri si è conclusa la seconda decade del mese di marzo, trascorsa all’insegna della prevalente stabilità in Italia grazie alla predominanza dell’Alta pressione all’interno del bacino del Mediterraneo. La seconda decade dunque ha così risposto ad una prima decade che era trascorsa invece all’insegna del frequente maltempo, grazie alle numerose perturbazioni di origine nordatlantica che hanno affondato sulla nostra Penisola.

Domani il maltempo torna ad interessare l’Italia, ecco le zone interessate

L’azione di una perturbazione di origine africana in risalita lungo il basso Mediterraneo, unitamente ad un arretramento dell’Alta pressione che causerà una lacuna barica che verrà colmata dal transito di correnti umide e più instabili, porteranno condizioni di maltempo sparso sull’Italia, soprattutto lungo il medio-basso versante tirrenico nel corso della giornata di domani domenica 22 marzo. I fenomeni colpiranno in maniera occasionale e debole, mentre in maniera più organizzata sulle Isole Maggiori (in particolar modo la Sicilia, dove sono previsti anche possibili temporali). Piogge entro fine serata arriveranno ad interessare anche la Calabria jonica, mentre nel corso della giornata non mancherà qualche nevicata sui 1200/1300 metri sulle Alpi lombarde e carniche, lievemente oltre sul resto del settore alpino.

Successivamente ondata di freddo di origine artico continentale punta l’Italia

L’arretramento piuttosto evidente che sta subendo (e che subirà ancora) in questi giorni l’Anticiclone è dovuto più che altro alla progressione di un’ondata di freddo di origine artico continentale che sta interessando in queste ore i Paesi europei nordorientali. Nei prossimi giorni e in particolare dall’inizio della prossima settimana questa colpirà la penisola balcanica, bussando alle porte della nostra Penisola. Anche l’Italia dunque ne verrà coinvolta, con la neve che tornerà fino in pianura.