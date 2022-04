METEO – La PRIMAVERA prova l’ASSALTO all’ITALIA ad INIZIO SETTIMANA: BEL TEMPO e TEMPERATURE in aumento

Torna il maltempo sull’Italia

La tendenza ad un peggioramento delle condizioni meteo era già evidente nella serata di ieri ed è stata pressoché confermata oggi, con maltempo che riguarda alcuni settori della nostra Penisola, in particolare quelli nordorientali e in Emilia-Romagna, specialmente sulle aree a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano. Un miglioramento del tempo sta interessando in queste ore il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, con il fronte instabile in spostamento verso sud.

Estensione del maltempo nelle prossime ore

Alla base della formazione del fronte di maltempo che sta interessando queste ore l’Italia l’affondo di una saccatura di origine artico marittima, con il conseguente ingresso delle piogge a cui è associato un calo sensibile delle temperature, specialmente nelle aree coinvolte da quest’ultime. Nelle prossime ore l’instabilità è destinata a spostarsi verso meridione colpendo altre aree della Penisola (scopri quali) nonostante le condizioni meteo sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto stiano incorrendo in un graduale miglioramento, come scritto in precedenza.

La primavera prova l’assalto all’Italia a partire da lunedì

A partire già dalla seconda parte della giornata di domani domenica 10 aprile per la verità le condizioni meteo andranno progressivamente migliorando sul nostro Paese grazie allo spostamento verso il settore balcanico della suddetta saccatura. Tale spostamento, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, favorirà una nuova elevazione di un campo di Alta pressione di stampo africano, con la primavera che sembra tentare l’assalto sull’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

