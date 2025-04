Meteo – La prossima settimana inizia con ancora piogge, maggiore stabilità per il Ponte del Primo Maggio?

Tempo instabile in Italia

Salve e buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano. La primavera fa ancora fatica ad imporsi sull’Italia, con condizioni meteo instabili e alta pressione ancora lontana. Attuale situazione sinottica che vede infatti una lacuna barica tra Mediterraneo ed Europa, dove si muovono diverse gocce fredde che vanno ad interessare anche la Penisola Italiana. Condizioni meteo dunque instabili in Italia, con piogge ed acquazzoni su molte regioni, specie nelle zone interne.

Previsioni meteo per il 25 Aprile

Ecco le previsioni meteo per domani venerdì 25 Aprile, Festa della Liberazione: Al Nord: Al mattino tempo instabile su Nord-Est e Romagna con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, più sole altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento fenomeni soprattutto su Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento ovunque con nuvolosità e schiarite. l Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle Marche, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e coste adriatiche, più asciutto altrove. In serata residue piogge sull’Abruzzo, generale miglioramento altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Campania, Molise e Puglia, ampie schiarite altrove. In serata e nottata residue piogge su Puglia, e Basilicata, nubi sparse e schiarite altrove. Temperature in lieve calo soprattutto al Centro-Nord.

Instabilità anche durante il weekend in Italia

Ultimo weekend di aprile che dovrebbe vedere l’alta pressione ancora sul basso Atlantico ed una vasta lacuna barica tra Mediterraneo ed Europa. Inoltre una nuova goccia fredda si muoverà dalla Francia verso il Mediterraneo centro-occidentale. Giornata di sabato che dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità pomeridiana con temporali in sviluppo soprattutto sulle Alpi e lungo la catena appenninica. Giornata di domenica che dovrebbe vedere un peggioramento più organizzato soprattutto tra Nord-Ovest, Sardegna e medio versante tirrenico e non mancheranno acquazzoni pomeridiani anche sul resto d’Italia specie sui settori a ridosso dei rilievi.

Maggiore stabilità verso il Ponte del Primo Maggio? Ecco la tendenza

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nella prima parte della prossima settimana dovremmo assistere all’elevazione dell’alta pressione verso nord, con massimi al suolo fino a 1025 hPa tra Isole Britanniche e Mare del Nord, mentre correnti più fresche da nord-est continuerebbero ad interessare il Mediterraneo centrale, mantenendo ancora instabili le condizioni meteo sull’Italia. Ma nella seconda parte della settimana possibile una nuova spinta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo, con maggiore invadenza anche sulla Penisola Italiana. Questo porterebbe condizioni meteo più stabili per il Ponte del Primo Maggio sull’Italia, ma previsioni comunque ancora incerte. Occorrerà seguire i prossimi aggiornamenti.

