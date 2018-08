Meteo Live: condizioni di generale stabilità in Italia con sole e qualche nube sparsa, dal pomeriggio tornano i temporali.

METEO Live: cieli sereni o poco nuvolosi in Italia, temporali e acquazzoni dal pomeriggio – 08 agosto 2018 – Tempo stabile questa mattina sull’Italia, con la nostra Penisola che da Nord a Sud si sveglierà o si è svegliata con cieli sereni o poco nuvolosi. L’anticiclone continua a far sentire la sua presenza con condizioni meteo caratterizzate appunto da sole prevalente così come temperature calde. Attenzione però che l’infiltrazione di correnti più fresche e instabili in quota, come già nei giorni scorsi, favorirà la formazione di acquazzoni e temporali ad iniziare dal pomeriggio: i fenomeni bagneranno dapprima i rilievi ma sono attese precipitazioni anche intense sulle zone interne della nostra Penisola. Nelle prossime ore quindi la situazione meteo vedrà temporali anche intensi insistere sulle Alpi, sugli Appennini e sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana, con i fenomeni che potranno poi bagnare anche le pianure emiliano venete così come le zone pedemontane. Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori massimi e in quelli minimi su tutta Italia. […]