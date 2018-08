Meteo Live: temporali verso la Sicilia, dalla sera forte peggioramento al Nord Italia.

METEO LIVE: instabilità pomeridiana in Italia poi forti temporali in arrivo, ecco dove, 24 agosto 2018 – Un minimo di bassa pressione sul Mar Ionio porta nella mattinata di oggi, Venerdì 24 agosto, condizioni meteo instabili al Sud Italia con temporali che nelle prossime ore interesseranno soprattutto la Sicilia e la Calabria. Tempo più asciutto sul resto della Penisola con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare qualche addensamenti più consistente solo tra Lombardia, Veneto e Trentino alto-Adige con qualche pioggia associata. Nel pomeriggio poi avremo un generale aumento dell’instabilità con piogge e temporali sparsi soprattutto su rilievi e zone interne. Fenomeni anche di forte intensità sulla Sicilia. Generalmente più asciutto invece lungo le coste della Penisola. Dalla serata comunque il tempo tenderà a peggiorare a partire dalle regioni del Nord Italia per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica […]