METEO Live: nubi in transito al mattino sull’ Italia ma con tempo stabile, possibili temporali al pomeriggio al centro-sud – 16 Agosto 2018 – Le correnti instabili dai quadranti nord-occidentali hanno raggiunto l’ Italia e si sono visti gli effetti su tutta la penisola. Piogge, temporali, vento e soprattutto temperature in calo anche di 10 gradi rispetto la prima decade del mese di Agosto. La stagione estiva procede a scossoni con altri temporali in arrivo nella giornata odierna, ma procediamo per ordine: al mattino tempo per lo più stabile salvo isolati piovaschi al sud in Calabria, Puglia e Molise. Nubi irregolari in transito da nord a sud. Al pomeriggio nubi convettive in rapido sviluppo sui settori interni peninsulari del centro e del sud Italia con piogge, acquazzoni e locali temporali anche intensi, possibile sconfinamento dei fenomeni convettivi lungo le coste meridionali tra il tardo pomeriggio e la serata. Tempo stabile invece in pianura Padana, Liguria e in Toscana. […]