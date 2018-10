METEO oggi 15 ottobre: nubi in transito in Italia e piogge associate al sud.

METEO LIVE: nubi in transito da sud verso nord in Italia e possibili piogge, ecco dove – 15 Ottobre 2018 – Condizioni meteo instabili in alcune regioni d’ Italia durante la giornata odierna con le piogge che interessano già le regioni meridionali, isole maggiori comprese,l’ Abruzzo, il Piemonte e la Valle d’ Aosta. L’ azione di una vasta circolazione di bassa pressione tra la penisola iberica e il bacino del Mediterraneo centro-occidentale con diversi minimi di bassa pressione al suolo, investe anche l’ Italia dove troviamo nubi in transito un pò su tutte le regioni e piogge anche intense al sud. Sono ancora i settori ionici della Calabria ed oggi anche della Basilicata quelli più interessati dal maltempo e nelle prossime ore le piogge e i temporali insisteranno ancora in queste regioni. […]