Meteo Live: tempo in peggioramento ad iniziare dalle regioni nord-occidentali italiane con piogge diffuse, più asciutto al sud peninsulare e Sicilia.

METEO LIVE: nubi in transito su tutta l’ Italia e piogge diffuse al centro-nord – 15 Marzo 2018 – In seguito alla momentanea pausa di tempo stabile nella giornata di ieri, tornano le piogge sull’ Italia. Ecco come si presenta la situazione meteo alle prime ore di questa mattina: meteo live con nubi in transito da ovest verso est su tutte le regioni italiane e prime precipitazioni sulle regioni nord-occidentali, nevose sulle Alpi oltre i 1200 metri di quota. E nelle prossime ore della giornata odierna la situazione meteo tenderà a peggiorare ulteriormente sull’ Italia con precipitazioni molto intense sulle regioni settentrionali durante il pomeriggio e la serata. Piogge e possibili rovesci o temporali anche al centro, specie tra Toscana, Umbria e Lazio tra il tardo pomeriggio e la nottata. Al sud Italia la giornata di oggi sarà caratterizzata dal cieli nuvoloso ma senza fenomeni associati tranne deboli piogge o pioviggini sulla Sardegna e in nottata anche tra Campania, Puglia e Calabria. […]

