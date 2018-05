Meteo Live: oggi, 15 maggio, ennesima giornata caratterizzata dal tempo instabile sull’ Italia con piogge o temporali pomeridiani. Clima fresco ovunque.

Meteo Live: nubi in transito sull’ Italia e precipitazioni sparse per lo più al pomeriggio, temperature sotto la media – 16 Maggio 2018 – Condizioni meteo all’insegna del tempo instabile o a tratti perturbato durante la giornata odierna con piogge e rovesci al pomeriggio e in serata specie sulle regioni centrali. Clima fresco in Italia sotto l’ azione ancora del vortice depressionario che nelle ultime ore ha generato condizioni meteo più autunnali che primaverili. Durante queste primissime ore del mattino i cieli in Italia si presentano irregolarmente nuvolosi sui settori occidentali dal Piemonte al Lazio e Campania, mentre sul medio e basso versante adriatico splende il sole. Deboli e localizzate precipitazioni le troviamo in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Nelle ore successive l’ instabilità sarà in rapido aumento specie sulle regioni centrali con piogge, rovesci o temporali diffusi su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, possibili piovaschi anche al nord Italia sia sui rilievi che sulla pianura Padana tra la serata e la nottata. Al sud Italia invece il tempo potrebbe risultare più stabile salvo locali precipitazioni tra Campania, Molise e Basilicata, tuttavia con nubi in transito ovunque alternate a brevi schiarite. […]