METEO: vortice depressionario in azione sull’Italia con piogge e temporali localmente intensi e clima fresco.

METEO LIVE: oggi 15 maggio tempo instabile e clima fresco sull’ITALIA – Mediterraneo centrale sede di un vortice depressionario, colmo di aria più fredda in quota, che porterà anche nella giornata di oggi martedì 15 maggio tempo instabile in Italia con piogge e temporali anche intensi. Oltre alle precipitazioni il clima sarà piuttosto fresco con temperature che sono calate di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Non si esclude infatti nelle prossime ore qualche fiocco di neve su Alpi e Appennino centrale generalmente oltre i 1600-1800 metri. Nel pomeriggio le condizioni meteo peggiori le ritroveremo su Nord-Est, in particolare sul Friuli, e al Centro Italia, in particolare sul Lazio. Piogge e acquazzoni sparsi interesseranno comunque tutta la Penisola con tempo più asciutto solo su Nord-Ovest e Sicilia occidentale. Previsioni meteo all’insegna di fresco e instabilità, ma fino a quando? […]