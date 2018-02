Anticiclone sul Mediterraneo centrale porta condizioni meteo stabili sull’Italia, solo locali pioviggini dalla sera.

METEO LIVE: oggi 16 febbraio tempo più stabile in Italia grazie all’anticiclone, 16 febbraio 2018 – Tempo in miglioramento sull’Italia grazie ad un campo di alta pressione che porterà condizioni meteo prevalentemente stabili almeno fino a domani. Non mancheranno comunque le nuvole anche basse soprattutto al Nord-Ovest e su Toscana e Sardegna. Mattinata odierna con cieli in prevalenza sereni al Centro-Sud. Nubi sparse invece al Nord e su Toscana e Sardegna con locali addensamenti più compatti specie sulle coste dell’alto Tirreno. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna. Da segnalare solo la possibilità di locali pioviggini sulla Liguria centro-occidentale. Anche nella notte locali e deboli fenomeni su Piemonte e Liguria, nevosi sulle Alpi occidentali a quote medio-alte […]

