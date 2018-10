METEO oggi 19 ottobre: sole prevalente sull’Italia ma ancora qualche pioggia o temporali al Sud.



METEO LIVE: oggi 19 ottobre tempo più stabile ma ancora qualche pioggia e temporali, ecco dove – Pressione in aumento sull’Italia con tempo di conseguenza più stabile specie sulle regioni del Centro-Nord. Condizioni meteo instabili interesseranno però ancora il Sud ed in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna. Su queste regioni ci attendiamo ancora piogge e temporali sparsi. Mattinata di oggi, Venerdì 19 ottobre, che si apre proprio con temporali sparsi sulla Sicilia orientale. Locali piogge interessano anche la Sardegna orientale mentre altrove i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito. Al pomeriggio ancora condizioni meteo instabili su gran parte della Sicilia con piogge e temporali sparsi localmente anche intensi specie sui settori orientali. Locali piogge anche su Calabria, specie ionica, e Sardegna meridionale. Altrove tempo asciutto con sole prevalente e locali nubi innocue […]