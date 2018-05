Peggioramento meteo sull’ Italia per l’avvicinamento di una nuova e intensa perturbazione di matrice atlantica.

METEO LIVE: oggi 2 maggio nuova perturbazione in transito sull’Italia, vediamo i dettagli – 2 Maggio 2018 – Una profonda saccatura di bassa pressione in quota raggiunge il bacino del Mediterraneo centrale partendo dal Regno Unito ed Islanda e determina condizioni di tempo instabile su buona parte dell’ Europa, fino in Italia. Nella mattinata di oggi, Mercoledì 2 Maggio, molte nuvole interessano già gran parte delle regioni d’Italia con piogge in atto al Nord, specie su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Piogge intense anche in Sardegna e sulla Toscana. Nel corso delle prossime ore condizioni meteo perturbate su gran parte dell’ Italia con piogge in estensione al centro, fenomeni comunque più intensi su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Tempo asciutto al Sud peninsulare ma con nuvolosità medio-alta in transito. Possibilità di locali rovesci o temporali sulle isole maggiori […]