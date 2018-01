Maltempo al Nord-Ovest con piogge e neve sulle Alpi, condizioni meteo localmente instabili sul resto d’Italia.

METEO LIVE: oggi 26 gennaio maltempo al Nord-Ovest, neve sulle Alpi – Una saccatura atlantica in allungamento sulla Penisola Iberica porterà nella giornata di oggi, Venerdì 26 gennaio, condizioni meteo perturbate sulle regioni di Nord-Ovest. I fenomeni più intensi interesseranno soprattutto Piemonte e Liguria con la neve sulle Alpi occidentale fin verso i 700-1000 metri. In queste ore molte nuvole interessano gran parte del Centro-Nord Italia con deboli piogge segnalate fra Liguria, Piemonte e Lombardia. Nel corso della mattinata deboli fenomeni non si escludono anche su Friuli e Toscana. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord-Ovest con locali temporali specie sulla Liguria. Condizioni meteo instabili su Sardegna e lungo le regioni tirreniche ove non si escludono deboli pioviggini intermittenti […]

