Condizioni di bel tempo un po su tutte le regioni specie quelle adriatiche con ampie schiarite, qualche nube in transito sul versante tirrenico.

METEO LIVE oggi 28 marzo: tempo in prevalenza stabile e temperature in aumento – 28 Marzo 2018 –Con l’ avvicinamento dell’ Anticiclone delle Azzorre al bano del Mediterraneo occidentale, le condizioni meteo di oggi risultano in prevalenza stabili un pò su tutta l’Italia. Si segnalano solo delle nubi in transito sulla Sardegna con locali deboli piogge durante queste prime ore del mattino e sulla Liguria con delle pioviggini in Appennino mentre sulle regioni peninsulari prevale il sole. Durante le ore pomeridiane la situazione non subirà grandi variazioni con sole prevalente sul versante adriatico e al sud peninsulare, qualche nube in più sul versante tirrenico con qualche pioviggine associata in Liguria e qualche debole nevicata sulle Alpi specie in serata e in nottata oltre i 1400-1800 metri di quota, specie sulla Valle d’ Aosta, Piemonte e Lombardia. […]

