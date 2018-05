METEO LIVE: oggi 4 maggio tempo instabile o perturbato, vediamo i dettagli

Cessazione dei fenomeni in serata salvo deboli piogge su Marche e Sardegna. La giornata di oggi vedrà temperature massime in linea o poco sotto le medie del periodo in particolare dove insisteranno piogge e nuvolosità specie nelle ore centrali del giorno. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni meteo aggiornate sul nostro sito […]