Meteo live: temporali e locali nubifragi al Sud Italia, peggiora a seguire anche sul Centro-Nord.



METEO LIVE: oggi 5 ottobre maltempo al Sud con temporali anche intensi, peggiora al Centro-Nord – Minimo di bassa pressione con goccia fredda in quota in risalita dalla Tunisia verso le regioni del Nord-Africa. Mattinata di oggi, Venerdì 5 ottobre, che inizia con condizioni meteo perturbate al Sud Italia. In particolare temporali localmente anche a carattere di nubifragio stanno risalendo lungo lo Ionio interessando Calabria, Basilicata e Puglia. Piogge e acquazzoni sparsi interessano anche le altre regioni del Sud e localmente l’Abruzzo. Nel corso del pomeriggio meteo in peggioramento anche sul Centro con piogge sparse soprattutto su Lazio e Abruzzo. Entro la serata nuvolosità in arrivo anche al Nord con prime piogge su Emilia Romagna e Veneto. Ancora acquazzoni e temporali sparsi al Sud Italia in particolare su Campania, Puglia e Calabria […]