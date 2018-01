Condizioni meteo in Italia all’insegna del tempo instabile o perturbato con piogge e temporali da Nord verso Sud.

METEO LIVE: oggi 9 gennaio maltempo in spostamento da Nord verso Sud – Oggi, Martedì 9 gennaio, ancora condizioni di maltempo in Italia con fenomeni che dalle regioni settentrionali si sposteranno anche verso quelle del Centro-Sud. La circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, che negli ultimi giorni ha condizionato il tempo sulla nostra Penisola con clima molto mite e maltempo al Nord-Ovest, si sta spostando verso est. Condizioni meteo live: piogge e acquazzoni al mattino sulle regioni settentrionali con fenomeni più intensi al Nord-Est. Neve sull’arco alpino con limite in calo grazie all’ingresso di aria più fredda, intorno a 1100-1400 metri. Molte nuvole al Centro-Sud ma con tempo asciutto salvo qualche pioggia che nel corso delle prossime ore potrebbe bagnare le regioni tirreniche centrali […]

ANCORA NON SIETE ISCRITTI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE? CLICCATE QUI PER NON PERDERE NESSUN VIDEO!