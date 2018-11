METEO LIVE: oggi 9 novembre piogge al Nord e sulla Sardegna, più asciutto altrove

Piogge e temporali verso il Sud ma in arrivo un netto miglioramento

Nella serata ancora condizioni meteo instabili o perturbate sulla Liguria. Piogge sparse anche su Piemonte, Sardegna e localmente coste della Toscana. Più asciutto altrove ma con nuvolosità in transito al Centro-Sud. Temporali in arrivo dal mare verso la Sicilia occidentale. La giornata di domani potrebbe vedere ancora condizioni meteo instabili al Nord-Ovest, sulla Toscana, sulla Calabria e sulle Isole Maggiori ma da Domenica il tempo tenderà a migliorare per l’arrivo di un campo di alta pressione che potrebbe perdurare parecchi giorni sul Mediterraneo centrale. Per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo di oggi cercate direttamente sul nostro sito la vostra località.