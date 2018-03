Condizioni meteo all’insegna del tempo instabile al sud Italia e parte del centro con piogge e neve, migliora al Nord.

METEO LIVE: oggi primo giorno di primavera con piogge sparse e neve a bassa quota su Adriatiche e Sud Italia, più asciutto altrove – 21 Marzo 2018 – La stagione primaverile inizia oggi con le temperature sotto la media del periodo su tutte le regioni d’ Italia. Le correnti nord-orientali giunte dalla Russia su gran parte dell’ Europa causano condizioni meteo più invernali che primaverili. Nevica stamani su tutta la dorsale appenninica e fino a quote molto basse tra Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, oltre i 1000-1500 metri sui settori più meridionali, Etna e Gennargentu compresi. Durante le prossime ore la situazione meteo non cambiera di molto con il campo di bassa pressione ancora in azione specie al sud Italia dove ci attendiamo piogge e temporali anche intensi durante la serata e la nottata. Cadrà ancora la neve in Appennino dalle Marche alla Sila. Il tutto mentre è in atto un generale miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana dove il tempo risulta generalmente asciutto. […]

