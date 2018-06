Meteo Live: acquazzoni e temporali hanno nel mirino l’Italia con l’avvicinamento di una nuova perturbazione.

METEO Live: perturbazione in arrivo, tornano acquazzoni e temporali in Italia – 11 giugno 2018 – Se vi eravate rapidamente abituati a sole e caldo, ci sono brutte notizie sotto il profilo meteo in questo inizio di settimana sull’Italia, con l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica foriera sia sia di maltempo che di aria più fresca. In particolare saranno le regioni di Nord Ovest le prime a dover fare i conti con acquazzoni e temporali da questa mattina, con i cieli che si presentano già generalmente nuvolosi. Nubi sparse anche sulla Sardegna, che con il passare delle ore arriveranno ad interessare anche la Penisola. Condizioni meteo però più asciutte al Centro Sud, nonostante non si escluda qualche fenomeno di stampo pomeridiano sulle zone interne. Le piogge e gli acquazzoni si concentreranno oggi, lunedì 11 giugno, soprattutto al Nord Italia, mentre sarà da domani che il maltempo raggiungerà anche i settori centro meridionali per una settimana all’insegna dell’instabilità. Per quello che riguarda le temperature, queste tenderanno a calare sensibilmente da Nord a Sud, riportandosi verso le medie del periodo, grazie all’aria più fresca portata dalla perturbazione. […]