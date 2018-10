Meteo Live: al Centro Sud inizio di settimana con piogge, temporali e neve in Appennino, più asciutto al Nord Italia.



METEO Live: piogge e temporali al Centro Sud, neve sugli Appennini – 22 ottobre 2018 – Come da previsione, piogge e temporali insistono sull’Italia in questo inizio di settimana, con condizioni meteo a tratti perturbate specie al Centro Sud. In particolare sono le regioni peninsulari meridionali come la Sicilia quelle che più dovranno fare i conti con il maltempo, ma non mancheranno fenomeni localmente intensi anche sulle regioni centrali. In questo momento la situazione meteo vede piogge e temporali insistere specie su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia garganica, Calabria e Sicilia, mentre altrove il tempo rimane più asciutto. Non solo acquazzoni però, perché sugli Appennini centrali in particolare la neve si sta spingendo a quote anche prossime ai 1200-1300 metri, con dunque un primo assaggio autunnale. Per quello che riguarda le temperature, queste tenderanno a diminuire nelle prossime ore e nei prossimi giorni, pur mantenendosi in linea o poco sopra le medie. […]