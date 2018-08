METEO Live: qualche nube in transito al mattino sull’ Italia ma con tempo stabile, temporali sparsi al pomeriggio

Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori massimi e in quelli minimi su tutta Italia. Continuate a seguire tutti i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e poi per i prossimi giorni, con l’instabilità pomeridiana sempre protagonista ad iniziare dai rilievi ma non solo. […]