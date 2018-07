Bel tempo in Italia in compagnia dell’ Anticiclone, clima gradevole con le temperature in linea con la media del periodo.

METEO LIVE: sole in gran parte d’ Italia, residua instabilità sulla Calabria e al pomeriggio sulle Alpi – 18 Luglio 2018 – Torna l’ anticiclone sull’ Italia in seguito al rapido passaggio di una saccatura atlantica con piogge e temporali al nord e a seguire al centro. Nella giornata di oggi, Mercoledì 18 luglio, il tempo si presenterà in gran parte stabile sulla penisola con sole prevalente eccetto qualche residuo addensamento nuvoloso al sud peninsulare e Sicilia e locali piogge lungo la costa tirrenica della Calabria. Condizioni meteo stabili al pomeriggio su tutte le regioni italiane con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare soltanto qualche isolato temporale di calore sulle Alpi, Appennino e settori tirrenici della Calabria. Bel tempo anche in serata e nottata eccetto deboli piogge possibili sulle regioni nord-occidentali di Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria. […]