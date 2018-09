METEO: tempo più stabile sull’Italia ma attenzione a qualche temporale al pomeriggio specie al Centro.

METEO LIVE: tempo in miglioramento ma ancora qualche temporale, vediamo dove, 4 settembre 2018 – L’allontanamento della circolazione instabile verso i Balcani determina un miglioramento delle condizioni meteo in Italia a partire dalla giornata di oggi. Nelle prossime ore comunque non mancheranno alcuni temporali ma vediamo dove nel dettaglio. Mattinata di oggi, Martedì 4 settembre, con tempo stabile da Nord a Sud. Locali addensamenti nuvolosi interessano il Nord-Est, la Toscana e la Sardegna. Su queste ultime due non si escludono anche locali piogge. Al pomeriggio aumenta l’instabilità con locali temporali su Alpi centro-orientali, Appennino settentrionale, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Locali fenomeni anche sulle zone interne del Sud Peninsulare. Entro la serata poi gli acquazzoni potranno raggiungere anche le coste di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Locali piogge anche su Campania e Basilicata, condizioni meteo più asciutte altrove […]