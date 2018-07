METEO LIVE: temporali al Nord specie dal pomeriggio, più sole al Centro-Sud

Meteo Live: tempo stabile con sole prevalente al Centro-Sud, più temporali al Nord specie tra pomeriggio e sera.

METEO LIVE: temporali al Nord specie al pomeriggio, più sole al Centro-Sud, 10 luglio 2018 – Giornata di oggi, Martedì 10 luglio, che vedrà condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate al Centro-Sud mentre sulle regioni settentrionali non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera. Mattinata con nuvolosità irregolare alternata a schiarite sulle regioni settentrionali. Condizioni meteo localmente instabili con isolati acquazzoni su Piemonte, in particolare tra Torino, Cuneo e Asti, e sul Veneto specie a ridosso delle Prealpi. Sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ma anche Appennino con piogge e temporali sparsi, più intensi sulle Alpi orientali. Più asciutto su coste e pianure. Tra il tardo pomeriggio e la sera fenomeni in sconfinamento sulla Pianura Padana, localmente anche a carattere di temporale. Condizioni meteo più stabili al Centro-Sud con cieli sereni o poco nuvolosi […]