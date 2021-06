METEO LUGLIO – trova conferme la rinfrescata di inizio mese, ecco gli ultimi aggiornamenti

Anticiclone africano pronto a rimontare ma questa volta potrebbe essere di breve durata

Situazione sinottica sull’Europa in questa ultima Domenica di giugno che vede una circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, posizionata poco ad ovest della Francia. Questa spinge ancora una volta aria più calda di estrazione africana verso il Mediterraneo centrale portando condizioni stabili ma anche un generale aumento delle temperature in Italia. L’evoluzione meteo per i primi giorni di luglio conferma comunque una generale rinfrescata.

Caldo in aumento con picchi di temperatura anche sopra i +40 gradi, ecco dove

Temperature in aumento nel corso degli ultimi giorni di giugno su tutta l’Italia ma con anomalie più marcate al Sud. Valori che andranno sopra le medie del periodo anche di +8/10 gradi con picco probabilmente proprio tra Martedì e Mercoledì. Non escluse punte poco superiori ai +40 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Condizioni meteo stabili anche al Centro-Nord con valori comunque che potrebbero facilmente superare i +34/36 gradi.

Qualche nota d’instabilità nei prossimi giorni con possibili acquazzoni o temporali

Come accaduto la scorsa settimana l’Italia si ritroverà divisa in due con le regioni settentrionali coinvolte da un flusso di correnti in quota dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Condizioni meteo che risulteranno instabili soprattutto sulle Alpi dove avremo acquazzoni e temporali sparsi a tratti anche intensi nelle ore pomeridiane e serali. Non escluso anche il coinvolgimento delle alte pianure adiacenti specie tra Martedì e Mercoledì.

