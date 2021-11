METEO – MALTEMPO ad oltranza con PIOGGE e NEVE a BASSA QUOTA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata condizionata dal maltempo

Dire ormai che le condizioni meteo sulla nostra Penisola siano perturbate è ripetere cose già dette e ridette nel corso degli ultimi giorni. Eppure è quanto emerge dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, che mostrano un quadro favorevole ancora a maltempo per diversi settori dello stivale (in particolare per nordest e medio-basso Tirreno). Nelle prossime ore altri fenomeni sono in arrivo e con quota neve in graduale ma progressivo abbassamento (scopri dove).

Maltempo non molla l’Italia nemmeno domani

L’afflusso di correnti polari all’interno della nostra Penisola determinerà una nuova giornata di maltempo per domani lunedì 29 novembre, con residui rovesci nelle primissime ore della notte sul Friuli Venezia Giulia, ma con piogge e temporali insistenti al centro-sud, specie versante tirrenico. La neve cadrà a partire dagli 800/1.100 metri sui rilievi del centro-sud (possibilmente anche leggermente più bassa nel viterbese), Nebrodi compresi. Attese gelate al nord dove tuttavia il tempo rimarrà relativamente stabile e asciutto. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria tirrenica meridionale, Sardegna settentrionale ed occidentale, Sicilia centro-occidentale, meridionale e settentrionale tirrenica e sulla Campania tirrenica centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Romagna, Toscana meridionale e restanti zone del Centro-Sud peninsulare e delle isole maggiori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate: mediamente al di sopra dei 700-900 m su Sardegna, settori appenninici di Umbria, Marche, Lazio orientale e meridionale e zone appenniniche di Abruzzo e Molise, in temporaneo abbassamento fino a 600 m nella prima parte della giornata, con apporti al suolo da deboli a moderati; mediamente al di sopra degli 900-1100 m sul Appennino meridionale e rilievi della Sicilia settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati in Calabria; sulle zone alpine di confine con apporti al suolo localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione su Romagna e regioni adriatiche centro-meridionali. Venti: di burrasca forte dai quadranti occidentali: su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Da forti a burrasca da Nord su Liguria, Romagna, zone costiere dell’Alto Adriatico e di Fohn sulle zone alpine occidentali, con temporaneo interessamento delle adiacenti aree pianeggianti. Tendenti a forti settentrionali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e, dalla sera, sulle restanti zone delle regioni adriatiche. Mari: molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, fino a localmente grossi; da agitati a molto agitati tutti i restanti bacini meridionali, fino a grosso in serata lo Stretto di Sicilia; generalmente molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

