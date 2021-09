METEO – MALTEMPO ad oltranza in ITALIA, la Protezione Civile emette ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Piogge e temporali anche intensi insistono al nordest

Dopo un pomeriggio contrassegnato dallo sviluppo di piogge e temporali localizzati su alcuni settori dell’Appennino centro-meridionali e sulle Alpi nordorientali, l’instabilità continua ad interessare questa sera le aree più nordorientali dello stivale, in particolare le zone centro-settentrionali del Friuli Venezia Giulia, con fenomeni anche localmente intensi. Isolati rovesci o temporali anche in Trentino Alto Adige. Tale situazione si protrarrà almeno fino alla mezzanotte odierna, con temperature in calo al passaggio delle precipitazioni.

Domani insiste circolazione depressionaria al sud

Una persistente circolazione depressionaria continuerà ad interessare le regioni centro-meridionali della Penisola anche per la giornata di domani giovedì 30 settembre, con piogge e temporali, in sviluppo prevalentemente nelle ore pomeridiane, che andranno ad interessare l’Appennino Lazio-Abruzzese e quello meridionale. Rovesci e temporali localmente intensi potranno interessare anche le zone interne della Sicilia. Più asciutto e relativamente più stabile altrove, con temperature ancora gradevoli. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia orientale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Basilicata e Sicilia, Puglia meridionale ed occidentale, zone appenniniche campane, settori appenninici di Molise, Abruzzo, Marche e Lazio meridionale, su Appennino romagnolo, Trentino e zone alpine del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione su Pianura Padana e Nord-Est. Venti: forti con rinforzi di burrasca di Maestrale sulla Sardegna, in attenuazione serale; localmente forti settentrionali su zone alpine, Sicilia occidentale e dai quadranti orientali sul Nord-Est e su Romagna e Marche. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar di Sardegna; molto mosso il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e localmente l’Adriatico settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

