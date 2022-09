METEO – MALTEMPO anche intenso all’ATTACCO dell’ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata di bel tempo in Italia

Le condizioni meteo nella corrente serata fanno fede a quanto fin qui visto in questa prima parte di settimana, risultando di conseguenza generalmente stabili e asciutte grazie alla presenza di un’onda mobile prefrontale di matrice africana che comunque, come suggerisce il nome, farà presto spazio ad un fronte di maltempo: l’avanzata di un cavo perturbato di natura atlantica sta già determinando un aumento evidente della copertura nuvolosa al nord e presto riporterà anche le piogge, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani maltempo in arrivo in Italia

Il passaggio del suddetto cavo perturbato nella giornata di domani mercoledì 14 settembre provocherà un peggioramento su alcune aree del nord Italia, in particolare a partire dal mattino, con primi rovesci e temporali che interesseranno le aree che insistono tra il levante ligure e l’alta Toscana (dove non si escludono fenomeni a tratti intensi tra pomeriggio e serata) e le Alpi occidentali. A seguire, dal pomeriggio, l’instabilità si estenderà sulle rimanenti aree alpine e subalpine e immediate adiacenze, con coinvolgimento in particolare del Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso con fenomeni possibilmente e localmente intensi. Le temperature appariranno in calo nelle aree coinvolte dal maltempo, pressappoco stazionarie o in lieve calo altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e prevalentemente concentrate nella seconda parte della giornata, su tutti i settori alpini e prealpini, sulla Liguria, sull’Appennino emiliano e sui settori settentrionali della Toscana, con sconfinamenti sul basso Piemonte e sui settori pianeggianti di Friuli Venezia Giulia ed Emilia occidentale, con quantitativi cumulati moderati su Lombardia nord-occidentale, Liguria di Levante, alta Toscana e settori orientali del Friuli Venezia Giulia, generalmente deboli sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime molto elevate sulla Sardegna, generalmente elevate sui versanti adriatici del Centro e sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale. Venti: localmente forti sud-orientali sui settori orientali e meridionali della Sardegna, sui settori occidentali della Sicilia occidentale e sulle coste meridionali e arcipelago della Toscana; forti sud-occidentali sulle coste settentrionali toscane e sulla Sardegna settentrionale; da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con raffiche di caduta sul versante adriatico romagnolo e marchigiano. Mari: localmente molto mossi il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso il Tirreno centro-settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 14 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

