Meteo Italia: per il finale di ottobre è in arrivo una perturbazione autunnale, con maltempo intenso specie al Nord e sul Tirreno.



METEO: maltempo autunnale in ITALIA con tante piogge e anche neve sui rilievi – 24 ottobre 2018 – Condizioni meteo nuovamente all’insegna della generale stabilità in Italia grazie alla presenza dell’anticiclone, con il maltempo protagonista dell’inizio della settimana ormai esaurito. Attenzione però che si tratterà solo di una breve parentesi, perché secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo un nuovo peggioramento, questa volta di stampo decisamente autunnale, ha messo nel mirino l’Italia. Ci sono infatti sempre più conferme perchè, a partire da venerdì 26 ottobre, la situazione meteo possa cambiare dransticamente, con una saccatura depressionaria che potrebbe allungarsi verso la Penisola Iberica innescando una risalita di aria più umida dai quadranti sud occidentali che potrerebbe maltempo intenso sull’Italia. Ci attendiamo piogge e temporali ma anche neve specie sulle Alpi: le nevicate interesseranno le quote medio alte ma potrebbero essere localmente abbondanti. Condizioni meteo poi sempre più dinamiche anche per la prossima settimana sull’Italia, che dovrebbe vedere il maltempo protagonista: saranno però le prossime uscite dei modelli a confermare o smentire tale tendenza. […]