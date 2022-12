Meteo – Maltempo diffuso in arrivo in Italia, la Protezione Civile ha emanato l’allerta: ecco dove

Maltempo si estende in serata sui settori centrali del Paese

Le condizioni meteo risultano attualmente in peggioramento sulla nostra Penisola, a causa di un nuovo impulso perturbato di origine polare marittima sul Mediterraneo centrale. Piogge e rovesci in ingresso in primis sul Lazio che si estendono e si estenderanno anche su bassa Toscana, Umbria e zone interne di Marche e Abruzzo. Qualche rovescio non è escluso anche sulle aree joniche della Sicilia, con temperature che ovunque appaiono tipiche del periodo se non addirittura lievemente inferiori.

Domani maltempo diffuso sul nostro Paese

Gli effetti più evidenti di questo peggioramento si osserveranno nella giornata di domani sabato 3 dicembre sul nostro Paese, con il maltempo che colpirà l’Italia in maniera diffusa, con piogge, rovesci e possibili temporali da nord a sud. L’aria polare in ingresso determinerà un calo generale delle temperature, con crollo della quota neve sul basso Piemonte, dove sembra attestarsi tra il mattino e il primo pomeriggio intorno ai 400/500 metri. Leggermente più alta sarà la quota sul Trentino Alto Adige, con nevicate comunque che riguarderanno anche le Alpi e gli Appennini. Poche saranno le aree ai margini dell’instabilità, come la Sardegna (specie il versante occidentale), parte del sud e, possibilmente, anche le aree costiere delle regioni centrali adriatiche.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici, su Piemonte meridionale, Liguria, Appennino emiliano, Toscana, Lazio, settori occidentali di Umbria, Abruzzo e Molise, Campania centro-settentrionale, Sicilia, Calabria meridionale e centrale ionica e sulla Puglia meridionale, con quantitativi da deboli a moderati, fino a puntualmente elevati sulle coste Toscane meridionali, arcipelago Toscano e su Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Paese, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 500-700 m sul Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure, temporaneamente anche a quote inferiori, con apporti al suolo moderati; inizialmente al di sopra dei 700-1000 m, in rialzo al di sopra dei 1000-1300 m, sui settori alpini; al di sopra degli 800-1000 m, in rialzo al di sopra dei 1300-1500 m, sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile rialzo nei valori minimi al Centro-Sud. Venti: da forti a burrasca settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientali, sulle regioni centro-meridionali e sulla Sicilia, con raffiche di burrasca lungo i settori tirrenici centro-meridionali e su Puglia, settori ionici peninsulari, sulla Sicilia e lungo i crinali appenninici; inizialmente forti meridionali sulle coste orientali della Sardegna, in attenuazione. Mari: agitato il Mar Ligure settore di Ponente; molto mossi il resto del Mar Ligure e il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico centro-meridionale, tendenti ad agitati dalla serata lo Ionio, l’Adriatico centro-meridionale al largo e localmente il Tirreno meridionale a ridosso delle coste campane; tendente a molto mosso dalla serata l’Adriatico settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 3 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Medio Tevere.

