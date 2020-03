METEO: MALTEMPO in arrivo al sud ITALIA con NUBIFRAGI e NEVE copiosa, i dettagli

METEO: ripiomba improvvisamente l’Inverno in ITALIA

Dopo una stagione invernale passata agli archivi come una tra le più miti e secche dell’ultimo millennio, ecco giungere in Italia le correnti fredde dalla Russia e con esse la neve fino in pianura. Temperature fino a -34°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa nelle prossime ore, -9°c alla quota di geopotenziale di 850 hPa. Il tutto con ben due centri di bassa pressione in agguato sull’Italia, uno nel mar Adriatico di matrice molto fredda per l’appunto e l’altro sul nord-Africa e in progressivo avvicinamento al sud Italia.

Inverno pieno in Italia, neve e gelo ancora per qualche giorno

Anche in pieno inverno raramente sull’Italia giungono masse di aria così fredde e con depressioni in agguato come descritto nel paragrafo precedente, poi se il tutto lo associamo ad un periodo dell’anno in cui le energie termiche della superficie terrestre sono maggiori rispetto che in pieno inverno allora ecco spiegato il forte maltempo previsto in arrivo da stanotte sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo prossimi giorni

Prima passata nevosa nelle ultime ore sulle Marche, Umbria e Abruzzo con la neve fino in pianura. Imbiancate alcune città tra le quali Foligno, Spoleto, Ascoli Piceno, Macerata, L’Aquila, ecc…, freddo in tutta la penisola con le temperature calate anche di 15°c rispetto i valori dello scorso weekend. Attenzione ad un nuovo impulso di maltempo con piogge, locali nubifragi e ancora neve fino a quote molto basse tra la giornata di domani e quella di Giovedì 26 Marzo.