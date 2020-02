METEO – MALTEMPO in arrivo con PIOGGE e TEMPORALI, la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Prime piogge in atto sull’alto versante tirrenico e su alto Piemonte e Lombardia

I primi effetti dell’ondata di maltempo che ormai si accinge ad interessare la nostra Penisola si stanno riscontrando lungo l’alto versante tirrenico e precisamente tra lo spezzino e la garfagnana. Nelle prossime ore tali precipitazioni saranno accompagnate da forti raffiche di vento di libeccio, che contribuiranno a intensificare le piogge sulle aree pedemontane dell’Appennino Tosco-Emiliano grazie al fenomeno dello stau. La neve in serata cadrà sulle Alpi a partire dai 600/800 metri.

Domani giornata di generale maltempo al centro-sud peninsulare

Il fronte freddo della perturbazione che sta già iniziando a portare i suoi primi effetti in Italia, attraverserà tutta la nostra Penisola nella giornata di domani venerdì 14 febbraio, in concomitanza del giorno di San Valentino. Il suo passaggio verrà segnato dall’arrivo del maltempo che dovrebbe interessare tra mattina e pomeriggio tutto il centro-sud peninsulare. I fenomeni a tratti potranno essere anche intensi, ma gli accumuli risulteranno generalmente deboli a causa della rapidità del fronte stesso. Le piogge saranno occasionalmente accompagnate da attività elettrica e interesseranno nella mattina le regioni centrali, con neve sui 1400/1600 metri, per poi estendersi lungo quelle meridionali. Miglioramento immediato a partire dalla serata con schiarite grazie ai primi influssi stabili portati da una nuova rimonta anticiclonica pronta a riavvolgere l’Italia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su pianura veneta, Emilia-Romagna orientale e su tutte le regioni centro-meridionali peninsulari, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati in particolare su Marche orientali, Umbria meridionale, Lazio orientale, Puglia, Campania meridionale, e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale e attenuazione dei fenomeni a partire dai settori settentrionali del Paese. Nevicate: nelle prime ore della giornata al di sopra degli 800-1000 m sui settori alpini più settentrionali, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile rialzo le minime su Emilia Romagna e regioni centrali della Penisola. Venti: inizialmente da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto meridionale, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise in progressiva rapida rotazione dai quadranti settentrionali ed estensione a tutte le regioni del Sud, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte sulle due isole maggiori, sui rilievi e sulle zone costiere. Forti nord-occidentali sui settori alpini centro-occidentali con raffiche di Foehn, in attenuazione. Mari: da molto mossi ad agitati, i bacini occidentali in estensione ai bacini meridionali e ai settori adriatici centro-meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.