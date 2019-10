METEO: MALTEMPO in ITALIA con nubifragi in atto in queste ore, vediamo le regioni più colpite

Previsioni METEO ITALIA per le prossime ore Le condizioni meteo in Italia stanno cambiando sensibilmente così come era stato ampiamente previsto nei precedenti editoriali con piogge anche di forte intensità. Il ritorno delle perturbazioni di matrice nord-Atlantica in Europa si fanno sentire anche in Italia con le piogge e il clima di nuovo autunnale. La Liguria e il Piemonte sono al momento le regioni d’Italia particolarmente colpite dal maltempo con un’allerta meteo elevata in atto per precipitazioni di forte intensità. Caduti oltre 300 millimetri di pioggia nel giro di pochissime ore Ad ovest della città di Genova sono delicatissime le condizioni meteo a causa delle piogge torrenziali delle ultimissime ore. Tra la zona dell’Aeroporto verso Genova Voltri e fino ad Arenzano sono caduti localmente oltre 300 millimetri di pioggia nel giro di 6 ore e continua a piovere pesantemente in questi minuti sotto l’insistenza di una robusta cella temporalesca auto-rigenerante. Si tratta di una situazione meteo molto pericolosa per la Liguria con possibili conseguenze idrauliche ed idrogeologiche nelle prossime ore. Maltempo in diverse regioni d’Italia Condizioni di spiccato maltempo sia al nord Italia che al centro e al sud con piogge anche di forte intensità tra la giornata di oggi e le prime ore di domani. Il tutto associato pertanto anche ad un calo delle temperature con valori in rientro nella media di riferimento per domani. Tornerà anche a nevicare sulle Alpi mediamente oltre i 2000 metri di quota.

Autunno avanti tutta con MALTEMPO a ripetizione Nord Italia interessato da un intenso peggioramento meteo con piogge e autentici nubifragi. Ora è il turno del Piemonte e Liguria, nelle prossime ore anche Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e in nottata il Friuli Venezia Giulia. Sempre in serata o nottata attenzione anche alla Toscana con allerta meteo sulle aree settentrionali della regione dove non si esclude la possibilità di autentici nubifragi. Successivamente ad un miglioramento delle condizioni meteo previsto tra Giovedì e Sabato, si potrebbe aprire una nuova fase di spiccato maltempo con altre piogge autunnali.

Allerta Meteo in questi minuti su alcune regioni del nord Italia Allerta Meteo in Liguria, Piemonte e a seguire anche in Toscana per piogge torrenziali. Il maltempo investe l‘Italia, si apre così una fase piuttosto movimentata con un nuovo impulso perturbato in arrivo da Domenica e nel corso della prossima settimana. I prossimi aggiornamenti meteo saranno piuttosto importanti per comprendere meglio tempistiche e modalità.