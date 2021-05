METEO – MALTEMPO in arrivo nella serata di domani, con PIOGGE, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. Ecco le zone più colpite.

Situazione meteo in Italia, instabilità ad oltranza

Salve e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna tornano condizioni meteo instabili sulle regioni centro-settentrionali. La saccatura atlantica legata al minimo sulle Isole Britanniche oramai è scivolata ad est sulla Penisola Balcanica, favorendo l’ingresso di aria fredda in quota che causerà l’instabilità odierna e nel corso delle ore andrà ad assorbire un vortice isolato presente sull’Europa orientale. Vediamo come sarà il tempo per la giornata odierna.

Previsioni meteo Italia oggi

Meteo – Nella mattinata avremo cieli nuvolosi con piogge diffuse sul Triveneto, nubi sparse sulle regioni centrali con piogge isolate sui versanti tirrenici, cielo sereno o parzialmente nuvoloso, sul resto d’Italia. Nelle ore pomeridiane assisteremo ad una modesta attività convettiva sulle regioni del Centro e del Nord, con piogge isolate specie a ridosso dei rilievi, anche sotto forma di rovescio o temporale, ma anche piogge diffuse ed intense sul Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con locali acquazzoni. In serata e durante la notte persisteranno le piogge al Nord-Est, mentre migliora sul resto del Paese, con tempo asciutto e cieli parzialmente nuvolosi. Cosa accadrà nella giornata di domani? Andiamo a scoprire insieme l’arrivo del maltempo.

Minimo di pressione in arrivo sul Mar Tirreno

Nella giornata di domani il minimo presente sulla Gran Bretagna tenderà a scendere di latitudine, portandosi in mattinata sul Mediterraneo occidentale. Nel corso delle ore tenderà a muoversi vero levante e portandosi in serata sul Tirreno centrale, provocando cosi un forte peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali, specie versante tirrenico. Andiamo quindi a vedere le zone più colpite dal maltempo e con quale entità.

