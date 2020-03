METEO – MALTEMPO in arrivo nelle prossime ore in ITALIA, ecco dove colpirà

Maltempo sulle regioni nordorientali

Com’era evidente dal quadro previsionale a disposizione nella giornata di ieri oggi il tempo sarebbe peggiorato in Italia grazie al transito di una perturbazione di origine nordatlantica che ha agganciato in special modo le regioni settentrionali italiane, con un calo termico già sensibile in loco. Nelle prossime ore del pomeriggio continuerà a piovere in maniera sparsa su queste aree e non solo, come vedremo nei paragrafi successivi.

Al momento asciutto al centro-sud, ma…

Fermandoci al solo nowcasting e analizzando dunque la situazione meteorologica del Paese in tempo reale, dal radar si evidenzia l’assenza generale di precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, nonostante comunque un aumento molto evidente della copertura nuvolosa in queste aree. Questo sarà di monito, poiché nelle prossime ore un fronte perturbato è previsto interessato, come vedremo, alcune tra queste zone.

Prossime ore destinate al peggioramento

Nelle prossime ore della giornata odierna dunque un fronte perturbato prenderà vita sull’Italia centrale nei pressi del basso Lazio e si estenderà verso sud interessando le zone dell’alta Campania, del Molise e della Puglia centro-settentrionale. Previsti locali piogge anche sul medio versante adriatico, in special modo in Abruzzo, in un contesto di cieli che comunque rimarranno prettamente nuvolosi, anche li dove il maltempo non colpirà.