Meteo – Maltempo in atto e in arrivo anche nelle prossime ore in Italia, con qualche nevicata: i dettagli

Il maltempo torna a colpire l’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono visibilmente peggiorate a causa della progressione di una saccatura depressionaria verso il Mediterraneo centrale che ha determinato anche un arretramento da parte dell’Anticiclone afroazzorriano. Piogge e occasionali temporali imperversano soprattutto sui settori interni dell’Italia centro-meridionale, con qualche rovescio che ha coinvolto e coinvolge anche le aree costiere.

Finita la fase stabile e dai connotati primaverili

Con la giornata odierna si è pertanto conclusa la fase stabile che si era aperta nel corso della corrente settimana grazie ad un campo di Alta pressione che si era esteso su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale, assicurando spesso clima primaverile. In particolare, questo mese di aprile ha esordito con instabilità e con le temperature che, quest’oggi, risultano in diminuzione quando non stazionarie a causa dell’afflusso di correnti più fresche.

Maltempo anche nelle prossime ore

A fronte di una giornata caratterizzata da spiccata instabilità, soprattutto, come scritto in precedenza, sui settori interni dell’Italia centro-meridionale, nelle prossime ore, al netto di un miglioramento delle condizioni meteo che riguarderà principalmente le regioni centrali, il maltempo potrà continuare ad interessare alcune aree del Paese, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo su Sicilia e Calabria, neve sull’Etna con qualche fiocco anche sull’Appennino abruzzese

Nella serata odierna le condizioni meteo saranno contrassegnate ancora dal maltempo soprattutto su Sicilia e Calabria, con la neve che interesserà la zona etnea intorno ai 1.600/1.700 metri di quota. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare anche i settori interni dell’Abruzzo, dove qualche fiocco potrebbe cadere fin sui 1.400/1.500 metri nella seconda parte di serata. Non è esclusa qualche nota di instabilità anche in Molise e sulla Sardegna tirrenica. Altrove il tempo risulterà relativamente più stabile e asciutto, nonostante cieli non sempre limpidissimi e con temperature che subiranno una diminuzione rispetto ai valori delle precedenti 24 ore, quando non appariranno stazionarie.

