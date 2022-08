METEO – MALTEMPO in formazione in ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI; graduale miglioramento nelle PROSSIME ORE

Piogge e temporali tornano a sferzare l’Italia

Dopo che un miglioramento delle condizioni meteo aveva interessato la nostra Penisola nella giornata di ieri, grazie ad un timido aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale, un improvviso e iniziale cedimento in quella odierna favorisce l’ingresso di correnti più fresche e instabili sul nostro Paese, determinanti nel corso di questo pomeriggio la formazione e il conseguente sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo soprattutto nelle zone interne della Penisola

Le condizioni di maltempo in ogni caso interessano principalmente, nelle ore pomeridiane, le zone più interne della nostra Penisola, e in particolare quelle relative al settore appenninico e quello alpino, con rovesci e temporali che appaiono isolati o sparsi, ma comunque occasionalmente intensi. All’eventuale passaggio dei fenomeni è associato anche un calo delle temperature tanto più marcato quanto più intensi sono i fenomeni stessi.

Graduale miglioramento in serata

Tuttavia le condizioni meteo progrediranno verso un graduale miglioramento a partire già dalla prima serata, con attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo: verrà infatti meno l’irraggiamento solare, fondamentale combustibile di questo tipo di fenomenologia in mancanza di una perturbazione strutturata e in presenza di una sola circolazione depressionaria. Tuttavia, locali eccezione potrebbero interessare l’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fenomeni potranno insistere nel Trentino Alto Adige

Nonostante un miglioramento generale delle condizioni meteo sulla nostra Penisola atteso per la serata, come scritto precedentemente, alcuni fenomeni potrebbero persistere, come nel caso del Trentino Alto Adige. Si tratterà tuttavia di rovesci o temporali localizzati, anche se occasionalmente possibilmente ancora intensi. Il tempo in queste aree migliorerà comunque con l’avanzare della notte, con temperature che si aggireranno ovunque intorno alla media del periodo o poco oltre.

