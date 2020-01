METEO – MALTEMPO in ITALIA in queste ore, Inverno sterile ma il riscatto è ancora possibile? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Condizioni meteo attuali in Italia

Una circolazione depressionaria agisce sulla Penisola Iberica portando condizioni meteo perturbate, peggioramento in arrivo in Italia con il campo di alta pressione in indebolimento e con le correnti atlantiche in ingresso nel Mediterraneo. Piogge in atto in diverse regioni della penisola in queste ore con fenomeni tuttavia di debole o di moderata intensità. Neve in montagna sia sulle Alpi che in Appennino con le quote comprese tra i 700 e i 1600 metri.

Previsioni meteo Italia

Nonostante siamo nel pieno dell’Inverno il clima in Italia resta ancora per lo più mite, oggi avremo qualche grado in meno rispetto i giorni precedenti a causa dell’assenza del soleggiamento con le correnti sud-occidentali in transito su tutte le regioni. Il Maltempo entro la giornata di domani avrà interessato tutta la penisola con piogge e locali temporali. Neve prevista sui monti, tuttavia di moderata intensità e oltre le quote medio-alte visto che il clima si manterrà mite con le correnti occidentali di natura Atlantica.

Correnti Atlantiche in arrivo in Italia

Nonostante arriverà qualche pioggia in Italia durante il weekend, il clima si manterrà mite con le temperature oltre la media di riferimento. Tuttavia nei prossimi giorni e durante la prossima settimana, le condizioni meteo in Italia si manterranno variabili con le correnti Atlantiche che si alterneranno con brevi rimonte dell’Anticiclone. Modelli meteo concordi nell’ arrivo di correnti più instabili di natura Atlantica e con esse anche qualche precipitazione durante la prossima settimana