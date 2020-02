METEO – MALTEMPO in ITALIA per SAN VALENTINO con neve in arrivo, ecco i dettagli in merito

Meteo Italia: clima primaverile nelle prossime ore

Tempo stabile e clima tipicamente primaverile in Italia con le temperature in aumento nelle prossime ore quando raggiungeremo anche i 18°c sulle regioni meridionali e su quelle tirreniche. Nei prossimi giorni il tempo in Italia risulterà ancora in prevalenza stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e con il clima primaverile, attenzione solo ai forti venti occidentali e possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Forti venti occidentali in Italia nei prossimi giorni

L’inizio di questa settimana è caratterizzato da un flusso perturbato che manterrà i cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi specie sulle regioni centro settentrionali, oggi e domani sulle Alpi potrebbero arrivare delle nevicate al di sopra dei 1000 metri di quota mentre sul resto della penisola il tempo si manterrà principalmente stabile con le temperature in ulteriore aumento. Con il flusso zonale teso da ovest verso est sotto la spinta vigorosa del Vortice Polare sempre piuttosto compatto, le correnti occidentali si fanno sentire anche in Italia con raffiche di vento che nelle prossime ore potranno raggiungere o superare i 100 km/h.

Meteo di San Valentino: piogge e nevicate in arrivo in Italia

Europa divisa tra una vasta e profonda circolazione di bassa pressione sul settore settentrionale e un campo di alta pressione sulla penisola Iberica. Di conseguenza troviamo un marcato gradiente barico sull’Europa con venti tesi da ovest verso est anche in Italia. Situazione meteo invariata per i prossimi giorni fino al giorno di San Valentino quando in Italia le condizioni meteo potrebbero cambiare: il modello americano GFS conferma il transito di una veloce saccatura depressionaria in Italia con rapido maltempo sulle regioni di Nord-Est e medio-basso Adriatico. A seguire temperature in calo ma con valori comunque in media o poco sopra.