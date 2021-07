METEO – MALTEMPO INTENSO in arrivo sull’ITALIA, con forti TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. I dettagli

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, la goccia fredda interesserà la Penisola Italiana almeno fino al weekend. Nei giorni centrali della settimana si porterà appena a nord dell’Italia, portando piogge solo sulle regioni settentrionali. Nei giorni del fine settimana si dirigerà verso sud, portando il maltempo anche sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di venerdì piogge e temporali colpiranno le regioni centro-settentrionali, mentre il sud dovrà aspettare sabato e domenica per avere le piogge, che risulteranno a tratti anche intense, con acquazzoni e temporali. Le temperature diminuiranno ovunque portandosi sotto le medie del periodo .

Come abbiamo appena accennato, una saccatura atlantica che poi si andrà ad isolare è in arrivo sul Mediterraneo centrale e sulla nostra Penisola, andando cosi ad influenzare le condizioni meteo delle regioni centro-settentrionali. Infatti già dalla mattinata avremo piogge e temporali sulle regioni di Nord-Ovest e nella seconda parte della giornata il maltempo si estenderà a tutte le regioni settentrionali e parzialmente anche al Centro, specie su Toscana e Umbria. Anche le temperature inizieranno a diminuire. Il Sud e la Sicilia saranno invece ancora protetti dall’alta pressione del promontorio anticiclonico esteso sulla Penisola Balcanica. Su queste regioni il tempo sarà stabile e soleggiato e continua l’avvezione di aria calda dal continente africano. Infatti le massime raggiungeranno valori di 37-38°C, con punte anche di 40°C su Puglia, Basilicata e Sicilia.

Focus maltempo, regioni del Nord maggiormente colpite dai forti temporali

Come detto precedentemente, dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici di evince l’arrivo di piogge molto intense sulle regioni settentrionali, sia nella giornata che in quelle successive. Nella mattinata odierna i settori maggiormente colpiti dal maltempo sono previsti essere tra la Val d’Ossola, Verbania e Varese con temporali intensi che sono previsti scaricare circa 50 mm di pioggia in 6 ore e localmente anche superiori. Anche sulla Toscana centro-settentrionale e Liguria di Levante sono previsti intensi temporali, localmente anche a carattere di nubifragio a causa della convergenza di venti. Nel corso delle ore il maltempo intenso si sposta verso le regioni di est, con circa 60-70 mm sul Friuli Venezia Giulia e circa 40 mm su Alpi e Prealpi lombarde. Localmente si potranno quindi avere dei disagi a causa di locali allagamenti.