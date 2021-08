METEO – MALTEMPO NO STOP con nuovi TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale e durante le ore pomeridiane, su Trentino Alto Adige, Lombardia nord-orientale, Alpi e Prealpi venete, Umbria meridionale, zone interne del Lazio centro-meridionale, di Abruzzo e Molise e su Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale e durante le ore pomeridiane, su Liguria di Levante, Appennino emiliano, Toscana settentrionale ed orientale, restanti zone di Umbria, Lazio e Campania, Sardegna orientale, Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Campania, Basilicata e Calabria. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative ma con valori massimi elevati sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro, localmente molto elevati sulla Sicilia centro-orientale e nelle zone interne del Sud peninsulare. Venti: localmente forti settentrionali sulla Puglia meridionale, in attenuazione. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 20 agosto 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.