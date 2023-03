Meteo – Maltempo sparso insiste nelle prossime ore nel nostro Paese, con qualche nevicata: i dettagli

Italia spaccata climaticamente a metà

Mentre già dalla giornata di ieri si assiste ad un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali del nostro Paese, che appaiono generalmente stabili e asciutte in questi settori a causa dello spostamento di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale. Questa evoluzione, ha ovviamente spostato il nucleo di maltempo, che in queste ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, riguarda il meridione.

Sud nel mirino del maltempo

A causa della presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale le condizioni meteo sulle regioni meridionali della nostra Penisola appaiono perturbate, con maltempo che colpisce in maniera prevalentemente sparsa. Piogge, ma anche nevicate a quote di montagna si susseguono ad intermittenza fin dalle prime ore della notte odierna e continueranno ad interessare il nostro Paese anche nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore destinate al maltempo

In virtù di quanto scritto fin qui nel presente editoriale deriva un quadro meteorologico favorevole al maltempo nelle prossime ore sulla nostra Penisola: stando infatti anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, una circolazione depressionaria continuerà a presenziare il Mediterraneo meridionale e, di conseguenza, continuerà ad assicurare rovesci sparsi mediamente deboli o moderati sulle regioni meridionali del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

