METEO – Maltempo, un violentissimo NUBIFRAGIO si abbatte sulla città di Lecce: FULMINE danneggia il Duomo. Allagamenti e numerosi interventi

Italia nella morsa dell’instabilità

Il tempo non è ancora stabile in Italia ed anzi il passaggio dell’intensa perturbazione nel weekend (specie al centro-nord) ci ha lasciato in eredità un’atmosfera irrequieta con nubi e lo sviluppo di temporali pomeridiani anche piuttosto intensi, soprattutto al nord e nelle zone interne dell’Italia centrale e meridionale. Proprio al nord-est non sono mancati fenomeni violenti come grandinate in Emilia e in Veneto. Duramente colpita dal maltempo anche la Sardegna settentrionale dove si è verificata anche una tromba d’aria nel sassarese. Come detto, la zona più colpita è stata il nord con temporali e grandinate tra Piemonte, Lombardia e Vento anche violente e con immancabili danni e allagamenti. Non è stato risparmiato nemmeno il centro-sud: temporali molto localizzati ma anche piuttosto violenti si sono scatenati tra il pomeriggio di ieri e la nottata odierna e la situazione tornerà a cambiare nel corso del pomeriggio. Leggi anche: Tempo ancora instabile sul Lazio, cosa attendersi sulla città di Roma?

Nubifragio colpisce Lecce: ci sono danni

Forti temporali hanno colpito l’appennino centro meridionale e parte del Salento soprattutto nella serata di ieri e in parte questa notte. Un nubifragio ha colpito in pieno la città di Lecce lasciando il segno. Si è trattato di un fenomeno molto violento della durata di circa 40 minuti che ha provocato danni e numerosi allagamenti. Stando a quanto riportato da bari.repubblica.it, il violento nubifragio è stato accompagnato da una tempesta di fulmini che hanno causato anche molti danni. In particolare, un fulmine ha danneggiato la statua di Sant’Oronzo collocata sulla sommità dell’arco di Porta Rudiae, all’ingresso del centro storico di Lecce. Parte della statua (mano e petto) sono crollate al suolo. Negli stessi minuti, un fulmine ha danneggiato anche l’ingresso del Duomo scatenando il panico tra i fedeli in attesa della messa. Danni e disagi in più parti della città, come in via Cesare Battisti, dove l’abbondante pioggia caduta nel giro di pochi minuti ha raggiunto quasi il metro di altezza paralizzando completamente il traffico. Leggi anche: Mese di luglio senza nessuna particolare ondata di caldo in Italia? Ultimi aggiornamenti

Tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco

Moltissimi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco in città ma anche in provincia, soprattutto nella zona est dove nel giro di un’ora si sono cumulati diversi mm di pioggia. Anche per le prossime ore il tempo resterà instabile e saranno da mettere in conto altri improvvisi acquazzoni, soprattutto tra pomeriggio e sera. Nel frattempo continua la conta dei danni nella città e in parte della provincia colpita in pieno da un violentissimo nubifragio. Di seguito riportiamo invece quanto accaduto in Sardegna, dove nelle ultime 48 ore si è verificata anche una tromba d’aria nel sassarese. Leggi anche: Tromba d’aria colpisce la provincia di Venezia, diversi i danni

