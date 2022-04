METEO – MALTEMPO torna in ITALIA nel WEEKEND del PRIMO MAGGIO, ma non ovunque: i dettagli

Tempo stabile su tutta Italia

E’ soprattutto dalla giornata di ieri che il quadro sinottico italiano suggerisce condizioni meteo di generale stabilità su tutta la nostra Penisola grazie all’elevazione di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriano che sta peraltro causando anche un aumento graduale, ma costante delle temperature. I valori massimi registrano infatti valori quasi ovunque oltre i +20°C (fatta qualche eccezione) con picchi fino a +25°C nel torinese, medio Tirreno e Isole Maggiori.

Cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più consistente all’estremo sud

A tali condizioni meteo di generale stabilità si aggiungono cieli pressoché sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, con solamente qualche eccezione. Questa è riscontrabile principalmente in Sicilia, ma anche in parte della Calabria ed è dovuta essenzialmente alla presenza di una perturbazione che sta insistendo in queste ore sui Paesi nordafricani e che quindi provoca infiltrazioni umide sul Mediterraneo meridionale.

Maltempo torna in Italia nel weekend?

Nel corso del prossimo weekend qualche novità sul quadro sinottico sembra raggiungere la nostra Penisola, che pare essere bersaglio dell’affondo di una piccola goccia fredda di stampo atlantico in grado di riportare condizioni di maltempo nel fine settimana del primo maggio. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo tuttavia l’instabilità non colpirà tutta l’Italia e laddove lo farà, non sono comunque previsti fenomeni così diffusi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sabato piogge e locali temporali sull’arco alpino e Appennino ligure, domenica è la volta dell’Appennino centrale ed estremo sud

La giornata meno instabile tra le due è sicuramente quella di sabato 30 aprile, quando le condizioni meteo appariranno comunque prevalentemente stabili sulla nostra Penisola con lo sviluppo localizzato di piogge e temporali lungo l’arco alpino e l’Appennino settentrionale (in particolare quello ligure). Maltempo che continuerà a carattere sempre localizzato, ad interessare le aree nordorientali con qualche nevicata finanche i 1.700/1.900 metri nella giornata di domenica 1° maggio. Qui temporali potranno svilupparsi anche lungo l’Appennino centrale nel pomeriggio, con piogge possibilmente accompagnate da attività elettrica che colpiranno anche l’estremo sud, in particolare Sicilia, e le zone joniche di Puglia e Calabria.

