METEO – MALTEMPO tra oggi e domani con NEVE fino a bassa quota. Torna il SOLE giovedì

Saccatura artica interessa l’Italia

Buongiorno e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Andiamo a dare uno sguardo alla situazione sinottica europea. Sull’Oceano Atlantico settentrionale è presente un vasto anticiclone, con valori di pressione al suolo di 1036hPa a ridosso dell’Islanda. Una vasta saccatura si è invece distesa dalle zone artiche verso l’Europa centrale e l’Italia, riversando aria molto fredda a latitudini più basse. La saccatura è arrivata nella mattinata odierna a ridosso dell’arco alpino ed e nel corso delle prossime ore andrà ad interessare il territorio italiano, portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e neve a bassa quota.

Oggi piogge da nord a sud, con neve anche a bassa quota

La saccatura che ha già iniziato ad interessare l’Italia, porterà aria fredda e maltempo. Il peggioramento delle condizioni meteo è già iniziato al nord-est dove avremo piogge e temporali sparsi ma anche neve fino a quote molto basse, o localmente prossime alla pianura sul Friuli. Il maltempo nel corso della mattinata andrà a colpire le regioni centrali, e a seguire, nelle ore pomeridiane, interesserà anche il resto della penisola. Localmente i fenomeni potrebbero essere anche intensi, con rovesci e temporali, in particolar modo sulle regioni adriatiche. Neve in Appennino, inizialmente fino attorno i 1000 metri, ma con quota neve in discesa nella serata grazie all’ingresso di aria fredda. Infatti, tra la serata e la nottata, mentre sulle regioni settentrionali i fenomeni sono in esaurimento, lungo l’arco appenninico centro-meridionale, le neve andrà a scendere fino a quota collinare. Temperature in generale diminuzione.

Domani ancora maltempo al centro e al sud

Nella giornata di domani le condizioni meteo andranno migliorando sulle regioni settentrionali, mentre sull’Italia centro meridionale persisteranno ancora condizioni meteo instabili, con piogge sparse e ancora possibili temporali, che colpiranno nella mattinata sulla Calabria e nelle ore pomeridiane le zone interne delle regioni centrali. Neve in Appennino centrale ancora a quote collinari e localmente anche fino alla bassa collina nelle precipitazioni più intense. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori di molto al di sotto della media del periodo. Migliora il tempo in serata, con le piogge che vanno ad esaurirsi ed i cieli iniziano a schiarire.