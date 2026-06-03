Meteo – Maltempo verso il Centro-Sud e nei prossimi giorni nuovo cavetto d’onda porterà temporali in Italia

Maltempo verso il Centro-Sud

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria in movimento tra Europa centrale e Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili o perturbate in Italia. Maltempo che dopo aver raggiunto nella giornata di ieri il Nord, di muove ora verso il Centro-Sud, con piogge e temporali sparsi e localmente anche intensi. Residuo maltempo anche su Triveneto e Romagna. Tempo in miglioramento invece al Nord-Ovest con anche ampie schiarite. Temperature in lieve calo su valori più vicini alle medie del periodo.

Nuovo passaggio instabile tra domani e venerdì

Entro la giornata di domani la saccatura depressionaria si sarà oramai allontanata verso i Balcani. Ma ecco che da ovest si avvicina un nuovo cavetto d’onda, portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo al settentrione. Tra il pomeriggio e la sera di domani piogge e temporali raggiungeranno il Nord-Ovest, per poi estendersi su gran parte del Nord nella notte, con precipitazioni sparse e localmente intense. Residuo maltempo nella giornata di venerdì al Nord-Est, con qualche acquazzone in arrivo anche sulle regioni centrali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Le condizioni meteo si manterranno invece stabili al Sud. Temperature che oscilleranno attorno alle medie del periodo.

Alta pressione in rimonta per il weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano per il primo weekend di giugno un rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Questo porterà condizioni meteo più stabili in Italia e con ampie schiarite, salvo dei fenomeni sulle Alpi lambite da correnti più umide e la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano in Appennino. Anche le temperature torneranno leggermente a salire, portandosi su valori anche di 2-4 gradi sopra media.

Tendenza meteo: rialzo termico per la prossima settimana ma anche temporali sparsi

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per la prossima settimana propongono un campo di alta pressione disteso verso l’Europa centro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe avere anche una componente africana con aria calda in risalita soprattutto su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Anche sull’Italia le temperature risulteranno al di sopra delle medie di qualche grado e le condizioni meteo stabili, non mancheranno comunque acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano specie al Nord.

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